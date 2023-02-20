Farouk Chafai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farouk Chafai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farouk Chafai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farouk Chafai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farouk Chafai 23 Haziran 1990 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farouk Chafai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farouk Chafai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Farouk Chafai'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farouk Chafai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farouk Chafai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farouk Chafai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farouk Chafai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında USM Alger

18 Temmuz 2019 yılında MC Alger

1 Ocak 2020 yılında Damac FC

Farouk Chafai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farouk Chafai şuan Damac FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Farouk Chafai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MC Algier

Cezayir U23 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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