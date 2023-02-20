Bruno Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Duarte 24 Mart 1996 tarihinde São Paulo (SP) şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Duarte da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Duarte Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Bruno Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Duarte'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b_9duarte/

Bruno Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bruno Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2016 yılında Portuguesa

1 Temmuz 2018 yılında PFC Lviv

15 Ağustos 2019 yılında Vit. Guimarães

22 Temmuz 2022 yılında Damac FC

Bruno Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Duarte şuan Damac FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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