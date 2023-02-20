Mansour Hamzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Hamzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Hamzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Hamzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Hamzi 17 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da منصور حمزي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Hamzi Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mansour Hamzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 25 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mansour Hamzi'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mansour Hamzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansour Hamzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansour Hamzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Hamzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Fateh

17 Temmuz 2019 yılında Al-Hazem

25 Ekim 2020 yılında Damac FC

Mansour Hamzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Hamzi şuan Damac FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mansour Hamzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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