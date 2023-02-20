Abdullah Al Hawsawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Hawsawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Hawsawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Hawsawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Hawsawi 1 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Hawsawi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Hawsawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Hawsawi'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Hawsawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Hawsawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Hawsawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Hawsawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Fátima

7 Temmuz 2021 yılında Damac FC

Abdullah Al Hawsawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Hawsawi şuan Damac FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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