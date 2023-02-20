Mohammed Jaseem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Jaseem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Jaseem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Jaseem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Jaseem 1 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Jaseem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Jaseem Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Mohammed Jaseem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Jaseem'nin Damac FC ile sözleşmesi 19 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Jaseem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Jaseem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Jaseem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Jaseem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli U23

14 Temmuz 2019 yılında Damac FC

Mohammed Jaseem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Jaseem şuan Damac FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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