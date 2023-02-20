Abdullah Al Ammar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Ammar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Ammar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Ammar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Ammar 1 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله العمار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Ammar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Ammar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Ammar'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Ammar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Ammar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Ammar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Ammar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2016 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2017 yılında Al-Hilal SFC

7 Temmuz 2017 yılında Al-Fateh

7 Ocak 2019 yılında Al-Ittihad Club

28 Eylül 2020 yılında Damac FC

Abdullah Al Ammar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Ammar şuan Damac FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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