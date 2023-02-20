İbrahim Al Nakhli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Nakhli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Al Nakhli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Al Nakhli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Al Nakhli 9 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Al Nakhli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Al Nakhli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Al Nakhli'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Al Nakhli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Al Nakhli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Al Nakhli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Al Nakhli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Al Nakhli şuan Damac FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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