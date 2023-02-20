Rayan Al Mousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Al Mousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Al Mousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Al Mousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Al Mousa 24 Temmuz 1994 tarihinde Makkah şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ريان الموسى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Al Mousa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Road yapmaktadır. Rayan Al Mousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rayan Al Mousa'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rayan Al Mousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Al Mousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayan Al Mousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Al Mousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli SFC

25 Ocak 2017 yılında Al-Raed

30 Haziran 2017 yılında Al-Ahli SFC

9 Temmuz 2017 yılında Taawon

30 Haziran 2018 yılında Al-Ahli SFC

1 Ağustos 2018 yılında Taawon

26 Temmuz 2022 yılında Damac FC

Rayan Al Mousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Al Mousa şuan Damac FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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