Moustapha Zeghba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moustapha Zeghba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moustapha Zeghba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moustapha Zeghba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moustapha Zeghba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moustapha Zeghba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moustapha Zeghba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moustapha Zeghba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moustapha Zeghba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moustapha Zeghba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moustapha Zeghba 21 Kasım 1990 tarihinde M'Sila şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moustapha Zeghba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moustapha Zeghba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Moustapha Zeghba'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moustapha Zeghba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moustapha Zeghba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 875 Bin € kadar çıkmıştır.

Moustapha Zeghba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moustapha Zeghba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında MC El Eulma

1 Temmuz 2013 yılında AB Merouana

1 Temmuz 2015 yılında USM El Harrach

16 Temmuz 2017 yılında ES Sétif

2 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

7 Ocak 2020 yılında Damac FC

Moustapha Zeghba kimdir

Moustapha Zeghba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moustapha Zeghba şuan Damac FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Moustapha Zeghba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 1 numaralı formasıyla 27 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moustapha Zeghba nereli

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