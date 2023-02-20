Dhari Sayyar Al Anazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dhari Sayyar Al Anazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dhari Sayyar Al Anazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dhari Sayyar Al Anazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dhari Sayyar Al Anazi 6 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dhari Sayyar Al Anazi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dhari Sayyar Al Anazi'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dhari Sayyar Al Anazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dhari Sayyar Al Anazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dhari Sayyar Al Anazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dhari Sayyar Al Anazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2022 yılında Damac FC

Dhari Sayyar Al Anazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dhari Sayyar Al Anazi şuan Damac FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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