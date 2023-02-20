Abdulaziz Makeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Makeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Makeen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Makeen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Makeen 29 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz bin Mohammed Makeen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Makeen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Makeen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Makeen'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Makeen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Makeen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Makeen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Makeen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Damac FC

Abdulaziz Makeen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Makeen şuan Damac FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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