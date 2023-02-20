Mohanad Al Najai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Najai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohanad Al Najai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohanad Al Najai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohanad Al Najai 17 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohanad Al Najai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohanad Al Najai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohanad Al Najai'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohanad Al Najai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohanad Al Najai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohanad Al Najai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohanad Al Najai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohanad Al Najai şuan Damac FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.