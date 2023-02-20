Abdulaziz Majrashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Majrashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulaziz Majrashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulaziz Majrashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulaziz Majrashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Majrashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulaziz Majrashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Majrashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Majrashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Majrashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Majrashi 10 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالعزيز رشيد مجرشي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Majrashi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Direction yapmaktadır. Abdulaziz Majrashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 26 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Majrashi'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Majrashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Majrashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulaziz Majrashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Majrashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2018 yılında Ettifaq FC

7 Ocak 2019 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2019 yılında Ettifaq FC

8 Temmuz 2019 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2020 yılında Ettifaq FC

26 Ekim 2020 yılında Damac FC

Abdulaziz Majrashi kimdir

Abdulaziz Majrashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Majrashi şuan Damac FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Abdulaziz Majrashi nereli

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