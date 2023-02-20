Mohammed Al Mahasneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Mahasneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Mahasneh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Mahasneh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Mahasneh 13 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Mahasneh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Mahasneh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Mahasneh'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Mahasneh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Mahasneh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Mahasneh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Mahasneh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Mahasneh şuan Damac FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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