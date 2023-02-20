Hassan Al Shammrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Al Shammrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Al Shammrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Al Shammrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Al Shammrani 15 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Al Shammrani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Al Shammrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hassan Al Shammrani'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Al Shammrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Al Shammrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Al Shammrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Al Shammrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Al Shammrani şuan Damac FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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