Abdulelah Al Shammeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulelah Al Shammeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulelah Al Shammeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulelah Al Shammeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulelah Al Shammeri 24 Ocak 1999 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulelah Malwah Al-Shammeri/ عبدالإله الشمري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulelah Al Shammeri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulelah Al Shammeri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulelah Al Shammeri'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulelah Al Shammeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulelah Al Shammeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulelah Al Shammeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulelah Al Shammeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Shabab

13 Ekim 2020 yılında Al-Tai

30 Haziran 2021 yılında Al-Shabab

15 Ağustos 2021 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2022 yılında Al-Shabab

4 Ağustos 2022 yılında Damac FC

30 Haziran 2023 yılında Al-Shabab

Abdulelah Al Shammeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulelah Al Shammeri şuan Damac FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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