Waleed Hizam Al Oneazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Hizam Al Oneazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waleed Hizam Al Oneazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waleed Hizam Al Oneazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waleed Hizam Al Oneazi 19 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da وليد حزام العنزي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waleed Hizam Al Oneazi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Waleed Hizam Al Oneazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 7 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Waleed Hizam Al Oneazi'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Waleed Hizam Al Oneazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waleed Hizam Al Oneazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Waleed Hizam Al Oneazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waleed Hizam Al Oneazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2016 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2017 yılında Al-Shabab

19 Ocak 2018 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab

7 Şubat 2021 yılında Damac FC

Waleed Hizam Al Oneazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waleed Hizam Al Oneazi şuan Damac FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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