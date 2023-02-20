Domagoj Antolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Antolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domagoj Antolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domagoj Antolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domagoj Antolic 30 Haziran 1990 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Domagoj Antolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domagoj Antolic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Domagoj Antolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Domagoj Antolic'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domagoj Antolic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/domagoj_antolic8/

Domagoj Antolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domagoj Antolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Domagoj Antolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domagoj Antolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb U19

25 Ocak 2008 yılında Dinamo Zagreb

18 Ağustos 2008 yılında NK Lokomotiva

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Zagreb

30 Temmuz 2010 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Zagreb

4 Ocak 2018 yılında Legia Varşova

18 Ocak 2021 yılında Damac FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Damac FC

Domagoj Antolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domagoj Antolic şuan Damac FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Domagoj Antolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Zagreb (2000-2008)

Hırvatistan takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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