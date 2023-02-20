Abdulaziz Al Shahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Shahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Shahrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Shahrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Shahrani 29 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالعزيز سعيد آل سرحان الشهراني / Abdulaziz Saeed N Al Shahrani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Shahrani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Abdulaziz Al Shahrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 24 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Shahrani'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Shahrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Shahrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Al Shahrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Shahrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Haziran 2017 yılında Damac FC

22 Ocak 2019 yılında Al-Ahli SFC

11 Temmuz 2019 yılında Damac FC

10 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SFC

24 Ekim 2020 yılında Damac FC

Abdulaziz Al Shahrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Shahrani şuan Damac FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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