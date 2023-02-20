Abdullah Hassoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Hassoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Hassoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Hassoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Hassoun 19 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله حسون ترمين / Abdullah Hassoun Tarmin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Hassoun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Hassoun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Hassoun'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Hassoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Hassoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Hassoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Hassoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SFC

30 Ocak 2022 yılında Al-Tai

30 Haziran 2022 yılında Al-Ahli SFC

18 Temmuz 2022 yılında Damac FC

Abdullah Hassoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Hassoun şuan Damac FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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