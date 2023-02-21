Omar Al Oudah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Oudah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Al Oudah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Al Oudah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Al Oudah 29 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عمر حمد العودة / Omar Hamad Al-Oudah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Al Oudah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Al Oudah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Al Oudah'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Al Oudah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Al Oudah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Al Oudah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Al Oudah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Hilal U23

23 Ağustos 2018 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal SFC

12 Temmuz 2019 yılında Al-Raed

21 Ağustos 2019 yılında Al-Batin FC

28 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Omar Al Oudah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Al Oudah şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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