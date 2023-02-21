Hussain Al Nuweqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Al Nuweqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Al Nuweqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Al Nuweqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Al Nuweqi 3 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hussain bin Ali Al-Nuweqi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Al Nuweqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hussain Al Nuweqi'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hussain Al Nuweqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Al Nuweqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Al Nuweqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Al Nuweqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Khaleej

Hussain Al Nuweqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Al Nuweqi şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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