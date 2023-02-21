İzuchukwu Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzuchukwu Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzuchukwu Anthony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzuchukwu Anthony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzuchukwu Anthony 3 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Izuchukwu Jude Anthony şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzuchukwu Anthony Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rstt management yapmaktadır. İzuchukwu Anthony, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İzuchukwu Anthony'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İzuchukwu Anthony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzuchukwu Anthony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İzuchukwu Anthony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzuchukwu Anthony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2016 yılında Haugesund

3 Nisan 2018 yılında FK Jerv

31 Temmuz 2018 yılında Haugesund

29 Mart 2019 yılında Nest-Sotra IL

10 Ocak 2020 yılında Spartak Trnava

14 Eylül 2021 yılında Hapoel Haifa

20 Ağustos 2022 yılında Khaleej

İzuchukwu Anthony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzuchukwu Anthony şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İzuchukwu Anthony Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Golden Boot Soccer Academy (Jos/Nigeria)

Nijerya U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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