Andre Poko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Poko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Poko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Poko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Poko 1 Ocak 1993 tarihinde Bitam şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da André Ivan Biyogo Poko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Poko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Louis DENOLLE yapmaktadır. Andre Poko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Poko'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Poko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrepoko17/

Andre Poko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Poko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andre Poko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Poko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2011 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2012 yılında G. Bordeaux

8 Ağustos 2016 yılında Karabükspor

16 Ocak 2018 yılında Göztepe

24 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Altay SK

29 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Andre Poko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Poko şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Andre Poko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gabon takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 3 gol atmıştır.

Gabon U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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