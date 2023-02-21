Hassan Al Majhad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Al Majhad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Al Majhad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Al Majhad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Al Majhad 18 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Al Majhad Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Al Majhad'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Al Majhad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Al Majhad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Al Majhad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Al Majhad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Hassan Al Majhad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Al Majhad şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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