Mohammed Al Khabrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Khabrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Khabrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Khabrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Khabrani 14 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد الخبراني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Khabrani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Khabrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Khabrani'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Khabrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Khabrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 975 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Khabrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Khabrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SFC

22 Ağustos 2022 yılında Khaleej

Mohammed Al Khabrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Khabrani şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Al Khabrani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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