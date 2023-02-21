Riyadh Al İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riyadh Al İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riyadh Al İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riyadh Al İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riyadh Al İbrahim 15 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Riyadh Hassan Al-Ibrahim/ رياض حسن البراهيم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riyadh Al İbrahim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riyadh Al İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Riyadh Al İbrahim'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Riyadh Al İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riyadh Al İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riyadh Al İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riyadh Al İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2015 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2016 yılında Hajer

31 Ocak 2017 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2017 yılında Hajer

19 Ocak 2018 yılında Al-Raed

4 Şubat 2019 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nojoom FC

23 Eylül 2020 yılında Khaleej

Riyadh Al İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riyadh Al İbrahim şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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