Abdullah Al Shanqiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Shanqiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Shanqiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Shanqiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Shanqiti 22 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله الشنقيطي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Shanqiti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Shanqiti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Shanqiti'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Shanqiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Shanqiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Shanqiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Shanqiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nassr FC

8 Ağustos 2021 yılında Al-Raed

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

31 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Abdullah Al Shanqiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Shanqiti şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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