Mohammed Al Sahli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Sahli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Sahli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Sahli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Sahli 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد فلاح السهلي / Mohamed Falah Al-Sahli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Sahli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Malanzi Agency yapmaktadır. Mohammed Al Sahli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Sahli'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Sahli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Sahli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Sahli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Sahli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2019 yılında Al-Raed

10 Eylül 2021 yılında Damac FC

26 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Mohammed Al Sahli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Sahli şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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