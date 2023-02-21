Malek Al Darwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malek Al Darwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malek Al Darwish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malek Al Darwish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malek Al Darwish 27 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malek Al Darwish Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Malek Al Darwish'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malek Al Darwish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malek Al Darwish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Malek Al Darwish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malek Al Darwish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Khaleej

Malek Al Darwish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malek Al Darwish şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.