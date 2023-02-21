Hamad Al Abdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Abdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamad Al Abdan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamad Al Abdan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamad Al Abdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Abdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamad Al Abdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Abdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Abdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Abdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Abdan 26 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حمد العبدان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Abdan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Hamad Al Abdan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Abdan'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Abdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Abdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamad Al Abdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Abdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Hilal SFC

17 Ağustos 2021 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2022 yılında Al-Hilal SFC

28 Ağustos 2022 yılında Khaleej

30 Haziran 2023 yılında Al-Hilal SFC

Hamad Al Abdan kimdir

Hamad Al Abdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Abdan şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Hamad Al Abdan nereli

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