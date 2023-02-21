Abdullah Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Harbi 28 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله الحربي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Harbi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Abdullah Al Harbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 21 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Harbi'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Harbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2016 yılında Al-Hazem

21 Temmuz 2019 yılında Khaleej

Abdullah Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Harbi şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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