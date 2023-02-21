Ayman Al Hujaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Al Hujaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Al Hujaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Al Hujaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Al Hujaili 15 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ايمن يوسف الحجيلي / Ayman Yusef Al-Hujaili şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Al Hujaili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman Al Hujaili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ayman Al Hujaili'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayman Al Hujaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Al Hujaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayman Al Hujaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Al Hujaili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2019 yılında Damac FC

3 Eylül 2021 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2022 yılında Damac FC

1 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Ayman Al Hujaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Al Hujaili şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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