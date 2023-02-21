Morato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Morato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Morato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morato 1 Eylül 1992 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Erik Feitosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morato Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Morato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Morato'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Morato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Morato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2011 yılında Gyeongnam FC

2 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2013 yılında Ferroviária

6 Ocak 2014 yılında Mogi Mirim

15 Temmuz 2014 yılında Boa Esporte

28 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2015 yılında GO Audax

19 Şubat 2016 yılında FC Cascavel

19 Nisan 2016 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2016 yılında Ituano

10 Nisan 2017 yılında São Paulo

31 Aralık 2017 yılında Ituano

7 Ağustos 2018 yılında Sport Recife

30 Aralık 2018 yılında São Paulo

31 Aralık 2018 yılında Ituano

16 Nisan 2019 yılında Bragantino

1 Nisan 2021 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2021 yılında RB Bragantino

4 Şubat 2022 yılında Avaí FC

15 Ağustos 2022 yılında RB Bragantino

16 Ağustos 2022 yılında Khaleej

Morato kimdir

Morato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morato şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Morato nereli

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