Lucas Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Souza 4 Temmuz 1990 tarihinde Santo Andrè şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Vieira de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Souza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PECBOL SPORTS yapmaktadır. Lucas Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Souza'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Paraná

1 Ocak 2013 yılında Olhanense

25 Ağustos 2014 yılında Parma

1 Şubat 2015 yılında Moreirense

30 Haziran 2015 yılında Parma

14 Temmuz 2015 yılında Tondela

1 Temmuz 2016 yılında AEL Limassol

6 Temmuz 2017 yılında APOEL Nikosia

28 Şubat 2020 yılında CC Yatai

10 Nisan 2021 yılında BJ Guoan

31 Temmuz 2021 yılında CC Yatai

23 Ağustos 2021 yılında APOEL Nikosia

29 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Lucas Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Souza şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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