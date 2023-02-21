Hani Al Sebyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hani Al Sebyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hani Al Sebyani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hani Al Sebyani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hani Al Sebyani 21 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da هاني الصبياني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hani Al Sebyani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hani Al Sebyani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hani Al Sebyani'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hani Al Sebyani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hani Al Sebyani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hani Al Sebyani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hani Al Sebyani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SFC

6 Ağustos 2019 yılında Al-Fayha

10 Eylül 2019 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Hani Al Sebyani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hani Al Sebyani şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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