Hussein Fraij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Fraij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Fraij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Fraij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Fraij 31 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hussein Bassem Qassem Fraji şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Fraij Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hussein Fraij'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hussein Fraij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein Fraij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hussein Fraij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Fraij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Hussein Fraij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Fraij şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.