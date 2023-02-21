Sokol Cikalleshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sokol Cikalleshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sokol Cikalleshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sokol Cikalleshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sokol Cikalleshi 27 Temmuz 1990 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Sokol Çikalleshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sokol Cikalleshi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emre Gümüsdograyan yapmaktadır. Sokol Cikalleshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sokol Cikalleshi'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sokol Cikalleshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sokol Cikalleshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sokol Cikalleshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sokol Cikalleshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KS Besa

1 Ocak 2011 yılında KF Skënderbeu

30 Haziran 2011 yılında KS Besa

1 Ocak 2012 yılında KF Tirana

30 Haziran 2012 yılında KS Besa

20 Temmuz 2012 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2013 yılında KS Besa

12 Ağustos 2013 yılında FK Kukësi

31 Temmuz 2014 yılında RNK Split

1 Temmuz 2015 yılında Başakşehir

31 Ocak 2017 yılında Akhisar Belediye

30 Haziran 2017 yılında Başakşehir

29 Ağustos 2017 yılında Osmanlıspor

29 Ağustos 2018 yılında Göztepe

14 Ocak 2019 yılında Osmanlıspor

17 Ocak 2019 yılında Akhisarspor

11 Eylül 2020 yılında Konyaspor

22 Ağustos 2022 yılında Khaleej

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor

Sokol Cikalleshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sokol Cikalleshi şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Sokol Cikalleshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 16 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 12 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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