Khaled Al Sumairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Sumairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khaled Al Sumairi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khaled Al Sumairi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Khaled Al Sumairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Sumairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khaled Al Sumairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Sumairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Al Sumairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Al Sumairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Al Sumairi 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد السميري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Al Sumairi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaled Al Sumairi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Al Sumairi'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Al Sumairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Al Sumairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Khaled Al Sumairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Al Sumairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ittihad Club

30 Ocak 2021 yılında Al-Faisaly FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2022 yılında Khaleej

30 Haziran 2023 yılında Al-Ittihad Club

Khaled Al Sumairi kimdir

Khaled Al Sumairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Al Sumairi şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Khaled Al Sumairi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Vadim Rakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vadim Rakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmalik Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmalik Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan İgnatjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İgnatjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan İgnatjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İgnatjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khaled Al Khathalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Khathalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khaled Al Khathalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Khathalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!