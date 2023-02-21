Khaled Al Sumairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Sumairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Al Sumairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Al Sumairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Al Sumairi 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد السميري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Al Sumairi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaled Al Sumairi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Al Sumairi'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Al Sumairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Al Sumairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Al Sumairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Al Sumairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ittihad Club

30 Ocak 2021 yılında Al-Faisaly FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2022 yılında Khaleej

30 Haziran 2023 yılında Al-Ittihad Club

Khaled Al Sumairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Al Sumairi şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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