Saleh Al Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Al Abbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saleh Al Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saleh Al Abbas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saleh Al Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Al Abbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saleh Al Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Al Abbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Al Abbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Al Abbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Al Abbas 15 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da صالح دلعبة آل عباس / Saleh Dallabah Al Abbas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Al Abbas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Saleh Al Abbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saleh Al Abbas'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saleh Al Abbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Al Abbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Saleh Al Abbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Al Abbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nassr FC

28 Ağustos 2019 yılında Abha

6 Ekim 2020 yılında Al-Nassr FC

8 Ekim 2020 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

30 Ağustos 2021 yılında Al-Faisaly FC

27 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Saleh Al Abbas kimdir

Saleh Al Abbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Al Abbas şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Saleh Al Abbas nereli

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