Marwan Al Haidari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Al Haidari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Al Haidari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Al Haidari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Al Haidari 12 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مروان عبدالعزيز الحيدري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Al Haidari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marwan Al Haidari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marwan Al Haidari'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marwan Al Haidari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Al Haidari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Al Haidari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Al Haidari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2016 yılında Al-Hilal SFC

2 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

30 Ağustos 2021 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2022 yılında Al-Shabab

10 Ağustos 2022 yılında Khaleej

Marwan Al Haidari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Al Haidari şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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