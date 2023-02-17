Elvin İbrisimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin İbrisimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvin İbrisimovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elvin İbrisimovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elvin İbrisimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin İbrisimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvin İbrisimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvin İbrisimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvin İbrisimovic 19 Nisan 1999 tarihinde Bregenz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvin İbrisimovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Elvin İbrisimovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvin İbrisimovic'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvin İbrisimovicboyu ve yaşı kaç

Elvin İbrisimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvin İbrisimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Elvin İbrisimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvin İbrisimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2016 yılında SW Bregenz

1 Temmuz 2017 yılında FC Hard

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker

1 Ocak 2021 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2023 yılında FC Vaduz

Elvin İbrisimovic kimdir

Elvin İbrisimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvin İbrisimovic şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Schwarz-Weiß Bregenz (10/2006-)

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Elvin İbrisimovic nereli

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