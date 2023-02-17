Felix Mandl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Mandl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Mandl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Mandl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Mandl 5 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Mandl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R & S AG yapmaktadır. Felix Mandl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Mandl'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Mandl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Mandl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Felix Mandl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Mandl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2010 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Tirol U18

1 Ocak 2020 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2021 yılında Juniors OÖ

6 Şubat 2022 yılında FC Wacker

30 Haziran 2022 yılında Juniors OÖ

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Felix Mandl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Mandl şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Fulpmes (08/2009-), FC Wacker Innsbruck, AKA Tirol

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.