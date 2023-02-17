Justin Ospelt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Ospelt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Ospelt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Ospelt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Ospelt 7 Eylül 1999 tarihinde Nassau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lihtenştayn,Bahamalar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Ospelt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPWE GmbH yapmaktadır. Justin Ospelt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Ospelt'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Ospelt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Ospelt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Ospelt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Ospelt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Vaduz U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Vaduz

6 Ağu 2021 yılında KFC Uerdingen

30 Haziran 2022 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2023 yılında FC Vaduz

Justin Ospelt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Ospelt şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justin Ospelt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Vaduz

Lihtenştayn takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Lihtenştayn U21 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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