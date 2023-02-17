Matheus Favali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Favali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Favali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Favali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Favali 17 Temmuz 1996 tarihinde Mogi das Cruzes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Favali Batalha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Favali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Matheus Favali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Matheus Favali'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Favali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Favali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Favali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Favali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Catanduva FC

1 Ocak 2019 yılında Paulista FC

1 Ocak 2020 yılında Araucária EC

1 Ocak 2021 yılında Cascavel-PR

24 Ağu 2021 yılında FC Dornbirn

Matheus Favali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Favali şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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