Marcel Krnjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Krnjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Krnjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Krnjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Krnjic 8 Kasım 2002 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Krnjic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Marcel Krnjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marcel Krnjic'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Krnjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Krnjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcel Krnjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Krnjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Dornbirn

16 Şubat 2022 yılında Eschen/Mauren

31 Aralık 2022 yılında FC Dornbirn

Marcel Krnjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Krnjic şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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