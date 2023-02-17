Ljubomir Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubomir Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljubomir Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljubomir Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljubomir Popovic 31 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljubomir Popovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ljubomir Popovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ljubomir Popovic'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ljubomir Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljubomir Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ljubomir Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljubomir Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dornbirn Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Dornbirn II

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Ljubomir Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljubomir Popovic şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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