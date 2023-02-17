Martin Krizic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Krizic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Krizic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Krizic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Krizic 29 Ekim 2003 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Krizic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Martin Krizic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Krizic'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Krizic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Krizic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Krizic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Krizic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında FC Dornbirn

Martin Krizic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Krizic şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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