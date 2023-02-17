Gustavo Balotelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Balotelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Balotelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Balotelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Balotelli 25 Haziran 1996 tarihinde Aracaju şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Santos Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Balotelli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Balotelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Balotelli'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Balotelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Balotelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Balotelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Balotelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2014 yılında Nagoya Grampus

1 Ocak 2017 yılında EC Bahia

2 Şubat 2017 yılında Roasso Kumamoto

1 Ocak 2018 yılında EC Bahia

8 Ocak 2018 yılında HCMC FC

9 Ağu 2018 yılında EC Bahia B

4 Şubat 2019 yılında Juazeirense-BA

15 Mart 2019 yılında CRB

24 Mayıs 2019 yılında Juazeirense-BA

10 Ağu 2019 yılında Ap. Larisas

29 Ekim 2020 yılında Jacuipense-BA

27 Nisan 2021 yılında Sete-PE

29 Temmuz 2021 yılında Serrano FC

22 Ocak 2022 yılında Sai Gon FC

16 Ağu 2022 yılında Thanh Hoa FC

25 Ocak 2023 yılında FC Dornbirn

Gustavo Balotelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Balotelli şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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