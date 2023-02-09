Emmanuel Mas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Mas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Mas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Mas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emmanuel Mas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Mas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Mas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Mas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Mas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Mas 15 Ocak 1989 tarihinde San Juan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emmanuel David Más Sgros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Mas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Emmanuel Mas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Mas'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Mas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/emmamasok

http://www.instagram.com/emmamasok/

Emmanuel Masboyu ve yaşı kaç

Emmanuel Mas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Mas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emmanuel Mas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Mas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2013 yılında San Lorenzo

4 Ocak 2017 yılında Trabzonspor

4 Ocak 2018 yılında Boca Juniors

14 Temmuz 2021 yılında Orlando

6 Ocak 2022 yılında Estudiantes

Emmanuel Mas kimdir

Emmanuel Mas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Mas şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Mas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Emmanuel Mas nereli

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